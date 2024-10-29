«Фундаментальная ошибка»: Политолог дал совет «политическим подросткам» в Грузии

Грузия должна выбрать направления внешней политики и модели экономического развития, а для этого важно политически повзрослеть, уверен политолог Сергей Маркелов. В беседе с 360.ru он объяснил, в чём заключается ошибка «политических подростков» из закавказской республики.

«Сидят грузинские политики и, естественно, в голове — пойдём налево или пойдём направо? И вот это — фундаментальная ошибка... Не надо смотреть налево-направо, смотрите туда, куда нужно вам, собирайте коллективный грузинский разум и выбирайте свой путь», — призвал эксперт.

По его словам, выбор «налево-направо» означает, что страна не может определиться между Россией и Западом. Хотя взрослый человек должен разбираться в оттенках серого, а не выбирать между чёрным и белым. Политолог отметил, что Запад будет дестабилизировать ситуацию в Грузии. Тем не менее, она должна повзрослеть и выбрать путь, будучи готовой к трудностям.