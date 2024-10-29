«Фундаментальная ошибка»: Политолог дал совет «политическим подросткам» в Грузии
Политолог Маркелов призвал Грузию повзрослеть и выбрать путь развития
Грузия должна выбрать направления внешней политики и модели экономического развития, а для этого важно политически повзрослеть, уверен политолог Сергей Маркелов. В беседе с 360.ru он объяснил, в чём заключается ошибка «политических подростков» из закавказской республики.
«Сидят грузинские политики и, естественно, в голове — пойдём налево или пойдём направо? И вот это — фундаментальная ошибка... Не надо смотреть налево-направо, смотрите туда, куда нужно вам, собирайте коллективный грузинский разум и выбирайте свой путь», — призвал эксперт.
По его словам, выбор «налево-направо» означает, что страна не может определиться между Россией и Западом. Хотя взрослый человек должен разбираться в оттенках серого, а не выбирать между чёрным и белым. Политолог отметил, что Запад будет дестабилизировать ситуацию в Грузии. Тем не менее, она должна повзрослеть и выбрать путь, будучи готовой к трудностям.
Эксперт также рекомендовал грузинским политикам отказаться от детского инфантилизма. По его словам, рабочий парламент лучше уличного.
Напомним, по итогам парламентских выборов, прошедших в Грузии 26октября, победа досталось правящей партии «Грузинская мечта», однако оппозиция не признала результаты голосования. К ней присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая нарвалась на жёсткий ответ Марии Захаровой. Вечером 28 октября в Тбилиси вспыхнул массовый протест оппозиции. На митинге выступила глава государства, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. В свою очередь протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться.
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