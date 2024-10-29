Разболтавший сроки выборов на Украине депутат забрал свои слова назад

Депутат Верховной рады, брат спикера парламента Николай Стефанчук опроверг свои слова о выборах президента на Украине в следующем году. Ранее польские СМИ со ссылкой на него сообщили , что выборы пройдут через шесть-девять месяцев.

«Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака <...> будто я на каких-то «ресторанных ужинах» высказывался относительно сроков проведения выборов. Это абсолютная и откровенная ложь. Пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может», — заявил Стефанчук-младший в соцсетях.