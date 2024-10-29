Разболтавший сроки выборов на Украине депутат забрал свои слова назад
Депутат Рады Стефанчук опроверг информацию о выборах на Украине в следующем году
Депутат Верховной рады, брат спикера парламента Николай Стефанчук опроверг свои слова о выборах президента на Украине в следующем году. Ранее польские СМИ со ссылкой на него сообщили, что выборы пройдут через шесть-девять месяцев.
«Сегодня в СМИ против меня началась лживая информационная атака <...> будто я на каких-то «ресторанных ужинах» высказывался относительно сроков проведения выборов. Это абсолютная и откровенная ложь. Пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может», — заявил Стефанчук-младший в соцсетях.
Напомним, что выборы на Украине должны были состоятся в этом году, однако они были отменены под предлогом военного положения. Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. Британские СМИ писали, что он готов попытаться переизбраться. При этом стало известно, что избирком Украины начал подготовку к возможным выборам лидера страны.
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