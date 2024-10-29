На представителей цыганской диаспоры в Коркино составили три десятка протоколов

За последние несколько дней на представителей цыганской диаспоры в Коркино Челябинской области составили 30 административных протоколов. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

В ведомстве уточнили, что безопасность в городе на данный момент обеспечивают 400 сотрудников правоохранительных органов. Они проверяют, как цыгане соблюдают законы, и следуют ли они «общепринятым нормам поведения и морали».