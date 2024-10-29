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29 октября, 19:48

На представителей цыганской диаспоры в Коркино составили три десятка протоколов

В Коркино Челябинской области возбудили 30 административных дел на цыган

Ситуация в Коркино Челябинской области после убийства местной жительницы цыганами. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Ситуация в Коркино Челябинской области после убийства местной жительницы цыганами. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

За последние несколько дней на представителей цыганской диаспоры в Коркино Челябинской области составили 30 административных протоколов. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

В ведомстве уточнили, что безопасность в городе на данный момент обеспечивают 400 сотрудников правоохранительных органов. Они проверяют, как цыгане соблюдают законы, и следуют ли они «общепринятым нормам поведения и морали».

«За совершённые ими нарушения правил дорожного движения и общественного порядка составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. Усиленные наряды полиции патрулируют улицы Коркино в целях недопущения возможных имущественных преступлений и предотвращения иных антиобщественных действий», — рассказали в полиции.

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Напомним, что в Челябинской области ранее нашли труп 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная цыганская диаспора. 17-летний предполагаемый убийца был отправлен в СИЗО, а цыгане решили сбежать из города.

Оксана Попова
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