Премьер Кобахидзе: Неявка на допрос покажет ложь Зурабишвили о выборах в Грузии

Если президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется прийти на допрос о возможной фальсификации итогов парламентских выборов, равно как и другие оппозиционеры, это будет рассмотрено как доказательство ложных обвинений с её стороны. Такое заявление сделал премьер-министр закавзкаской республики Ираклий Кобахидзе.

«Расследование состоится. Если у кого-то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам… Если они не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», — сказал Кобахидзе журналистам.