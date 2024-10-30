Премьер Кобахидзе: Неявка на допрос покажет ложь Зурабишвили о выборах в Грузии
Если президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется прийти на допрос о возможной фальсификации итогов парламентских выборов, равно как и другие оппозиционеры, это будет рассмотрено как доказательство ложных обвинений с её стороны. Такое заявление сделал премьер-министр закавзкаской республики Ираклий Кобахидзе.
«Расследование состоится. Если у кого-то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам… Если они не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», — сказал Кобахидзе журналистам.
Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. Её результат — 53,93% голосов. Президент Зурабишвили и ряд оппозиционно настроенных политиков бойкотировали итоги выборов и призывали местных жителей к протестам. На первом же митинге выступила Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов якобы были сфальсифицированы. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. На следующий день в Тбилиси возобновились протесты. В ходе марша митингующие произошло нападение на российского журналиста. После заявлений президента Генпрокуратура начала расследование и вызвала её на допрос.
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