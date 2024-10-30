В Госдепе сообщили об обеспокоенности союзников США «планом победы» Зеленского

Союзники Соединённых Штатов обеспокоены «планом победы», который был представлен Владимиром Зеленским. Как сообщил на брифинге официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, обсуждение его положений всё ещё продолжается.

«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определённо вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками», — заявил Миллер.