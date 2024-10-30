В Госдепе сообщили об обеспокоенности союзников США «планом победы» Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Союзники Соединённых Штатов обеспокоены «планом победы», который был представлен Владимиром Зеленским. Как сообщил на брифинге официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, обсуждение его положений всё ещё продолжается.
«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определённо вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками», — заявил Миллер.
Напомним, 16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы», о котором было столько разговоров. Документ включает пять основных пунктов и три засекреченных. На Западе план фурора не произвёл, потому что его исполнение подразумевало прямое столкновение НАТО и РФ, как и сказали в МИД России. Тем временем газета The New York Times раскрыла, что же содержится в секретном дополнении «плана победы» Киева. По данным СМИ, Владимир Зеленский запросил у Запада ракеты «Томагавк» с дальностью более 2400 километров. Но американские чиновники сочли этот запрос «совершенно невыполнимым».