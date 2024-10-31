Предсказавший распад СССР историк сделал заявление о плане Зеленского

Предложенный Владимиром Зеленским «план победы» основывается на искажении реального положения дел на фоне успехов России. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

По мнению историка, Киев сейчас сталкивается не с вопросом победы, а с определением сроков своего поражения. Он также добавил, что Европа уже не способна поддерживать боевые действия на Украине.