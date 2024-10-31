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31 октября, 04:49

Предсказавший распад СССР историк сделал заявление о плане Зеленского

Французский историк Тодд: План победы Зеленского основан на искажении реальности

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Предложенный Владимиром Зеленским «план победы» основывается на искажении реального положения дел на фоне успехов России. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

Тодд отметил, что одно только название плана вызывает ассоциации с оруэлловским методом полного переосмысления реальности, поскольку российская армия продолжает наступление.

По мнению историка, Киев сейчас сталкивается не с вопросом победы, а с определением сроков своего поражения. Он также добавил, что Европа уже не способна поддерживать боевые действия на Украине.

«Русские выиграют эту войну», — резюмировал Тодд.

Зеленский устроил истерику из-за того, что его «тайный план» перестал быть тайным
Зеленский устроил истерику из-за того, что его «тайный план» перестал быть тайным

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы», состоящий из пяти основных и трёх секретных пунктов. Запад не проявил особого интереса к плану, поскольку его реализация могла привести к столкновению НАТО и РФ, что отметили и в МИД России. При этом газета The New York Times сообщила, что в секретном дополнении Зеленский запросил ракеты «Томагавк» с дальностью свыше 2400 километров, однако американские чиновники назвали этот запрос «совершенно невыполнимым».

Анатолий Цейко
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