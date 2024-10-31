Онищенко: Инициатива продавать спиртное два часа в день — довольно робкая мера
Идея ограничить продажу алкоголя, позволив покупать его лишь в течение двух часов в день движется в правильном направлении, однако такая мера слишком скромна. Такое мнение в беседе с kp.ru выразил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Профессор отметил, что идея ограничить продажу алкоголя не является элементом какой-то тотальной антиалкогольной политики. Напротив, это очень робкие шаги. В пример Онищенко привёл Чечню и Ингушетию, где запрещена продажа спиртного. Он подчеркнул, что такая мера не вызвала и уже не вызовет бурного негодования в обществе.
По его словам, инициативу ограничения продажи спиртного необходимо продвигать и поощрять, несмотря на возможное недовольство региональных правительств, которые потеряют от таких решений некоторые деньги.
«Я уверен, что сейчас от региональных правительств пойдёт гнев и негодование — как же так, бюджет недополучит средства и т.д. Никакой бюджет там, конечно, близко не стоял, а те потери, которые несут те же бюджеты в результате злоупотребления алкоголем, они в разы больше, чем те якобы прямые потери, о которых кручинятся финансовые структуры», — пояснил академик.
Онищенко также пожелал решимости вдохновителям подобных инициатив.
Ранее в Вологодской области задумались над запретом продажи алкоголя в течение суток, оставив для этого лишь интервал с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов позже объяснил, для чего требуется ужесточение мер. В Госдуме считают, что количество пьющих граждан от этого не снизится, а сама мера может принести вред, как это было в СССР. При этом Минздрав высказался в поддержку идеи.
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