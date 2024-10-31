Онищенко: Инициатива продавать спиртное два часа в день — довольно робкая мера

Идея ограничить продажу алкоголя, позволив покупать его лишь в течение двух часов в день движется в правильном направлении, однако такая мера слишком скромна. Такое мнение в беседе с kp.ru выразил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Профессор отметил, что идея ограничить продажу алкоголя не является элементом какой-то тотальной антиалкогольной политики. Напротив, это очень робкие шаги. В пример Онищенко привёл Чечню и Ингушетию, где запрещена продажа спиртного. Он подчеркнул, что такая мера не вызвала и уже не вызовет бурного негодования в обществе.

По его словам, инициативу ограничения продажи спиртного необходимо продвигать и поощрять, несмотря на возможное недовольство региональных правительств, которые потеряют от таких решений некоторые деньги.

«Я уверен, что сейчас от региональных правительств пойдёт гнев и негодование — как же так, бюджет недополучит средства и т.д. Никакой бюджет там, конечно, близко не стоял, а те потери, которые несут те же бюджеты в результате злоупотребления алкоголем, они в разы больше, чем те якобы прямые потери, о которых кручинятся финансовые структуры», — пояснил академик.