Суд продлил арест Аязу Шабутдинову до 3 февраля 2025 года
Аяз Шабутдинов. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы
Московский городской суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о ошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет в заключении до февраля 2025 года.
«Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича продлен срок содержания под стражей на 3 месяца, до 3 февраля 2025 года», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Шабутдинова поймали на мошенничестве ещё в ноябре 2023 года при продаже образовательных материалов. Всего по делу проходят 80 пострадавших. На коуча также было заведено ещё пять дел. В рамках разбирательства суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта. К слову, арест бизнес-тренеру ранее уже продлевали.