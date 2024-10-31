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31 октября, 18:53

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову до 3 февраля 2025 года

Аяз Шабутдинов. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Аяз Шабутдинов. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский городской суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о ошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет в заключении до февраля 2025 года.

«Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича продлен срок содержания под стражей на 3 месяца, до 3 февраля 2025 года», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Улик на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова набралось на 100 томов
Улик на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова набралось на 100 томов

Шабутдинова поймали на мошенничестве ещё в ноябре 2023 года при продаже образовательных материалов. Всего по делу проходят 80 пострадавших. На коуча также было заведено ещё пять дел. В рамках разбирательства суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта. К слову, арест бизнес-тренеру ранее уже продлевали.

Николь Вербер
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