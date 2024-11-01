«Ким Чен Ын охладел к Китаю»: Пекин стал бояться потери контроля над КНДР

Укрепление отношений России и КНДР вызывает у Китая некоторые опасения. Долгое время Поднебесная сохраняла влияние на Северную Корею, но теперь Пхеньян стал больше тяготеть к Москве, утверждает Economist.

«Ким Чен Ын охладел к Китаю. Северокорейские СМИ теперь публикуют гораздо больше статей о России, чем о Китае», — цитирует газета профессора сеульского Университета Кукмин Андрея Ланкова.

По данным издания, в первую очередь опасения КНР связаны с ситуацией на Корейском полуострове. Власти Поднебесной допускают, что из-за стратегического партнёрства с Россией КНДР может подорвать стабильность в регионе и усилить провокации против южного соседа.