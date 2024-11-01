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1 ноября, 04:18

«Ким Чен Ын охладел к Китаю»: Пекин стал бояться потери контроля над КНДР

Economist: Северная Корея охладела к Китаю после сближения с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / EPA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / EPA

Укрепление отношений России и КНДР вызывает у Китая некоторые опасения. Долгое время Поднебесная сохраняла влияние на Северную Корею, но теперь Пхеньян стал больше тяготеть к Москве, утверждает Economist.

«Ким Чен Ын охладел к Китаю. Северокорейские СМИ теперь публикуют гораздо больше статей о России, чем о Китае», — цитирует газета профессора сеульского Университета Кукмин Андрея Ланкова.

По данным издания, в первую очередь опасения КНР связаны с ситуацией на Корейском полуострове. Власти Поднебесной допускают, что из-за стратегического партнёрства с Россией КНДР может подорвать стабильность в регионе и усилить провокации против южного соседа.

«Конфликт там может оказать большое влияние на китайские города, расположенные недалеко от границы. Китай, у которого есть договор о взаимной обороне с Северной Кореей, может даже оказаться втянутым в конфликт», — считают собеседники Economist.

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Напомним, что дружба России и Северной Кореи продолжает крепнуть, несмотря на истерику Запада. Сначала государства заключили Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, а затем подписали ещё и соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития.

Илья Пушкарев
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