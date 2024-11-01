Белоусов поздравил морпехов с освобождением Шахтёрского и Новоукраинки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, которые освободили Шахтёрское и Новоукраинку в ДНР. Он отметил, что эта победа продолжает героические подвиги прошлого и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений.

«B упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», – было написано в поздравительной телеграмме.