Белоусов поздравил морпехов с освобождением Шахтёрского и Новоукраинки в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, которые освободили Шахтёрское и Новоукраинку в ДНР. Он отметил, что эта победа продолжает героические подвиги прошлого и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений.
«B упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», – было написано в поздравительной телеграмме.
Более 1 000 военнослужащих этой бригады были награждены государственными наградами, а трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации. Белоусов выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять свой долг, надёжно защищать и обеспечивать безопасность России.
Напомним, военнослужащие Российской армии продолжают одерживать победу и теснить противника в зоне СВО: были освобождены несколько населённых пунктов в ДНР, в том числе, Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское. За неделю бойцы ВС РФ освободили свыше десятка населённых пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. А ещё свыше полсотни украинских военных нашли спасение в плену Армии России. В МО также сообщали, что группировка «Юг» всего за день ликвидировала полтысячи бойцов ВСУ. Наши парни также поразили бронетранспортёр М113 и 155-мм гаубицу М777 производства США.