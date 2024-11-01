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1 ноября, 12:12

Белоусов поздравил морпехов с освобождением Шахтёрского и Новоукраинки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, которые освободили Шахтёрское и Новоукраинку в ДНР. Он отметил, что эта победа продолжает героические подвиги прошлого и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений.

«B упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», – было написано в поздравительной телеграмме.

Более 1 000 военнослужащих этой бригады были награждены государственными наградами, а трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации. Белоусов выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять свой долг, надёжно защищать и обеспечивать безопасность России.

Напомним, военнослужащие Российской армии продолжают одерживать победу и теснить противника в зоне СВО: были освобождены несколько населённых пунктов в ДНР, в том числе, Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское. За неделю бойцы ВС РФ освободили свыше десятка населённых пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. А ещё свыше полсотни украинских военных нашли спасение в плену Армии России. В МО также сообщали, что группировка «Юг» всего за день ликвидировала полтысячи бойцов ВСУ. Наши парни также поразили бронетранспортёр М113 и 155-мм гаубицу М777 производства США.

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Wikipedia/Government.ru

Алена Пенчугина
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