Суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики «Русь» по делу «Военторга»
Дмитрий Громов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве суд вынес решение об аресте Дмитрия Громова, занимающего должность топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь». Его обвиняют в причастности к мошенничеству в АО «Военторг».
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» — Громова Дмитрия Владимировича», — сообщили в пресс-службе суда.
Громов пробудет под стражей до 30 декабря 2024 года. В отношении него возбуждено дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, компания «Русь» заключила госконтракты на поставку продукции Минобороны РФ. Однако товары реализовывались по заведомо завышенным ценам, в результате чего государству был причинён крупный материальный ущерб.
Напомним, что главу «Военторга» Владимира Павлова задержали 1 августа. Его уличили в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны РФ в особо крупном размере. По версии следствия, сумма была завышена на 400 млн рублей. Речь идёт об армейских «несессорах», однако Павлов не признаёт вину. Также суд арестовал второго фигуранта — Тимура Исакова. Позже в деле появились новые обвиняемые — Дмитрий Комлев и Сергей Тетруашвили. Они тоже отправлены под арест.