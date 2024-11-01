Суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики «Русь» по делу «Военторга»

В Москве суд вынес решение об аресте Дмитрия Громова, занимающего должность топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь». Его обвиняют в причастности к мошенничеству в АО «Военторг».

Громов пробудет под стражей до 30 декабря 2024 года. В отношении него возбуждено дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, компания «Русь» заключила госконтракты на поставку продукции Минобороны РФ. Однако товары реализовывались по заведомо завышенным ценам, в результате чего государству был причинён крупный материальный ущерб.