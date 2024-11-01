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1 ноября, 13:42

Сморщенная кожа и обвисшая грудь: Резко постаревшая Деми Мур удивила фанатов хэллоуинскими «нюдсами»

Деми Мур выложила фото со съёмок фильма «Субстанция» в честь Хэллоуина

Актриса Деми Мур во время съёмок фильма «Субстанция». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ demimoore

Актриса Деми Мур во время съёмок фильма «Субстанция». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ demimoore

Известная американская актриса Деми Мур, снявшаяся в фильме «Субстанция», похвасталась подписчикам своим костюмом на Хэллоуин. Голливудская звезда разместила в своих соцсетях фотографии, сделанные во время съёмок нашумевшей кинокартины.

Деми Мур в костюме. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ demimoore

Деми Мур в костюме. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ demimoore

Мур показала аудитории образ гиперболизированной старухи Элизабет Спаркл, лысой со сморщенной кожей и обвисшей грудью — отличная внешность и фигура актрисы оказалась полностью скрыта под «старческим костюмом».

«Хранила эти драгоценности и сегодня, кажется, подходящий день, чтобы поделиться ими. Счастливого Хэллоуина от Элизабет Спаркл», — написала Деми Мур.

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К слову, в России на Хэллоуин реагируют не очень позитивно. Против праздника уже высказались российские священнослужители, депутаты, сенаторы и чиновники. По их мнению, западное торжество нужно предать забвению, а трендом должны стать традиционные праздники. Между тем, накануне московская молодёжь отметила праздник и примерила на себя образ любимых героев.

Наталья Афонина
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