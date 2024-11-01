Сморщенная кожа и обвисшая грудь: Резко постаревшая Деми Мур удивила фанатов хэллоуинскими «нюдсами»

Известная американская актриса Деми Мур, снявшаяся в фильме «Субстанция», похвасталась подписчикам своим костюмом на Хэллоуин. Голливудская звезда разместила в своих соцсетях фотографии, сделанные во время съёмок нашумевшей кинокартины.

Деми Мур в костюме. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ demimoore

Мур показала аудитории образ гиперболизированной старухи Элизабет Спаркл, лысой со сморщенной кожей и обвисшей грудью — отличная внешность и фигура актрисы оказалась полностью скрыта под «старческим костюмом».