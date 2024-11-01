Сморщенная кожа и обвисшая грудь: Резко постаревшая Деми Мур удивила фанатов хэллоуинскими «нюдсами»
Деми Мур выложила фото со съёмок фильма «Субстанция» в честь Хэллоуина
Актриса Деми Мур во время съёмок фильма «Субстанция». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ demimoore
Известная американская актриса Деми Мур, снявшаяся в фильме «Субстанция», похвасталась подписчикам своим костюмом на Хэллоуин. Голливудская звезда разместила в своих соцсетях фотографии, сделанные во время съёмок нашумевшей кинокартины.
Деми Мур в костюме. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ demimoore
Мур показала аудитории образ гиперболизированной старухи Элизабет Спаркл, лысой со сморщенной кожей и обвисшей грудью — отличная внешность и фигура актрисы оказалась полностью скрыта под «старческим костюмом».
«Хранила эти драгоценности и сегодня, кажется, подходящий день, чтобы поделиться ими. Счастливого Хэллоуина от Элизабет Спаркл», — написала Деми Мур.
К слову, в России на Хэллоуин реагируют не очень позитивно. Против праздника уже высказались российские священнослужители, депутаты, сенаторы и чиновники. По их мнению, западное торжество нужно предать забвению, а трендом должны стать традиционные праздники. Между тем, накануне московская молодёжь отметила праздник и примерила на себя образ любимых героев.