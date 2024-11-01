«Не указывайте нам»: Премьер Малайзии жёстко ответил госсекретарю США

Малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим отклонил призыв США воздержаться от дружбы с Россией, заявив, что Малайзия — суверенная страна, которая сама принимает решения.

«Это ваша проблема, не указывайте нам. Мы независимая, суверенная страна. Мы принимаем решения за наш народ и нашу нацию», — цитирует премьер-министра Free Malaysia Today.