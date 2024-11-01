«Не указывайте нам»: Премьер Малайзии жёстко ответил госсекретарю США
Премьер Малайзии отверг призыв США воздержаться от дружбы с РФ
Малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим отклонил призыв США воздержаться от дружбы с Россией, заявив, что Малайзия — суверенная страна, которая сама принимает решения.
«Это ваша проблема, не указывайте нам. Мы независимая, суверенная страна. Мы принимаем решения за наш народ и нашу нацию», — цитирует премьер-министра Free Malaysia Today.
Такой жёсткий ответ Анвар Ибрагим дал госсекретарю Штатов Энтони Блинкеном на саммите АСЕАН в Лаосе. Министр предпочёл обсудить конфликт на Ближнем Востоке и инвестиционные возможности, а не выслушивать призывы «перестать дружить с Москвой».
А ранее премьер Малайзии принял приглашение Путина участвовать в саммите БРИКС. Напомним, встреча прошла в Казани с 22 по 24 октября. По словам российского президента Владимира Путина новые члены объединения убедились, что организация основана на принципах взаимоуважения и учёта интересов каждого участника. Мероприятие посетили 36 делегаций от государств и шесть от международных организаций.