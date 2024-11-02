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Регион
2 ноября, 08:34

Ирландский журналист рассказал, как Запад «изменился в лице» из-за триумфа Армии России

Журналист Боуз: Запад начал осознавать своё поражение в конфликте с РФ

Коллективному Западу всё труднее скрывать успехи России, поскольку ВС РФ продвигаются вперёд весьма уверенными темпами. Новости об этом уже просачиваются в массы, заявил у себя в соцсети Х журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим», — отметил он.

Так журналист прокомментировал материалы New York Times о том, что российские ВС за октябрь 2024 года освободили больше территорий, чем за любой другой месяц, начиная с июля 2022 года.

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Осознавая своё положение, Запад начинает сворачивать помощь Украине. К примеру, в Германии рассматривают полный запрет на поставки оружия, считая, что вся нынешняя поддержка ведёт к полному краху Киева, поскольку ВСУ нечего противопоставить ВС РФ, чьё командование оказалось попросту сильнее украинского. Украина также страдает от нехватки солдат, из-за чего в Пентагоне считают, что страна продержится ещё максимум один год.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Владимир Озеров
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