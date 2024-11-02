Ирландский журналист рассказал, как Запад «изменился в лице» из-за триумфа Армии России

Коллективному Западу всё труднее скрывать успехи России, поскольку ВС РФ продвигаются вперёд весьма уверенными темпами. Новости об этом уже просачиваются в массы, заявил у себя в соцсети Х журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим», — отметил он.