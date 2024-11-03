Помог один совет: Стало известно, с чего началось сотрудничество Трампа и Маска
NYT: Сотрудничество Маска и Трампа началось с политического совета
Взаимодействие между бизнесменом Илоном Маском и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом началось с простого сообщения. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Маск после консультаций с политическими экспертами пришёл к выводу, что Трамп может добиться победы в штатах Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, если завоюет поддержку тех избирателей, которые склонны голосовать досрочно. Предприниматель был удивлён этим выводом и обратился к политику, призвав того прекратить агитировать против досрочного голосования. Именно этот совет, как утверждают авторы статьи, стал отправной точкой их политического сотрудничества.
Три дня остаётся до президентских выборов в США. Трамп продолжает свою предвыборную компанию и недавно проехал по Висконсину в мусоровозе после слов действующего лидера страны Джо Байдена о его сторонниках. Напомним, хозяин Белого дома назвал поддерживающих республиканца граждан «мусором», а Белый дом попытался замести следы.
X / Donald J. Trump / Elon Musk