Помог один совет: Стало известно, с чего началось сотрудничество Трампа и Маска

Взаимодействие между бизнесменом Илоном Маском и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом началось с простого сообщения. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Маск после консультаций с политическими экспертами пришёл к выводу, что Трамп может добиться победы в штатах Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, если завоюет поддержку тех избирателей, которые склонны голосовать досрочно. Предприниматель был удивлён этим выводом и обратился к политику, призвав того прекратить агитировать против досрочного голосования. Именно этот совет, как утверждают авторы статьи, стал отправной точкой их политического сотрудничества.