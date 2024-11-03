Санду проголосовала на выборах и стремительно сбежала от журналистов
Майя Санду не стала отвечать на вопросы журналистов после голосования на выборах
Президент Молдавии Майя Санду проголосовала на выборах. Фото © ТАСС / AP
Действующий президент Молдавии Майя Санду посетила избирательный участок и проголосовала во втором туре президентских выборов. На вопросы журналистов отвечать она не стала, передаёт Sputnik Молдова.
Майя Санду убегает от журналистов. Видео © Telegram / Sputnik Молдова
Уточняется, что Санду только вновь заявила о «ворах, которые хотят купить голоса». Также она призвала сохранять единство и мир, отметив, что проголосовала «за спасение страны».
Напомним, что первый тур президентских выборов состоялся 20 октября. Санду набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов. Санду тут же обвинила преступные группировки в подкупе избирателей. Стояногло уже проголосовал на сегодняшних выборах. Очереди на избирательные пункты стоят и в Москве.