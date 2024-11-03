Санду проголосовала на выборах и стремительно сбежала от журналистов

Действующий президент Молдавии Майя Санду посетила избирательный участок и проголосовала во втором туре президентских выборов. На вопросы журналистов отвечать она не стала, передаёт Sputnik Молдова.

Уточняется, что Санду только вновь заявила о «ворах, которые хотят купить голоса». Также она призвала сохранять единство и мир, отметив, что проголосовала «за спасение страны».