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3 ноября, 11:14

Санду проголосовала на выборах и стремительно сбежала от журналистов

Майя Санду не стала отвечать на вопросы журналистов после голосования на выборах

Президент Молдавии Майя Санду проголосовала на выборах. Фото © ТАСС / AP

Президент Молдавии Майя Санду проголосовала на выборах. Фото © ТАСС / AP

Действующий президент Молдавии Майя Санду посетила избирательный участок и проголосовала во втором туре президентских выборов. На вопросы журналистов отвечать она не стала, передаёт Sputnik Молдова.

Майя Санду убегает от журналистов. Видео © Telegram / Sputnik Молдова

Уточняется, что Санду только вновь заявила о «ворах, которые хотят купить голоса». Также она призвала сохранять единство и мир, отметив, что проголосовала «за спасение страны».

Напомним, что первый тур президентских выборов состоялся 20 октября. Санду набрала 42,49% голосов. Второе место занял экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 25,95% голосов. Санду тут же обвинила преступные группировки в подкупе избирателей. Стояногло уже проголосовал на сегодняшних выборах. Очереди на избирательные пункты стоят и в Москве.

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Полина Никифорова
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