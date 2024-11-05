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Польские кредиты, удар в спину от США и заискивание Зеленского, 5 ноября

Зеленский теперь жалуется одним спонсорам на других, поощряет разгул коррупции и надеется на Южную Корею — новости Украины в материале Life.ru.

4 ноября, 21:27
Глава киевского режима Владимир Зеленский жалуется на спонсоров. Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHER NEUNDORF

Глава киевского режима Владимир Зеленский жалуется на спонсоров. Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHER NEUNDORF

Зеленский пожаловался на власти США и ФРГ

Нелегитимный глава киевского режима Зеленский на прошлой неделе посетил саммит Северного совета в Рейкьявике, дал пресс-конференцию и пожаловался на главных спонсоров — Германию и США. Правительство Шольца, по мнению Зеленского, препятствует приглашению Украины в НАТО, а это, напомним, один из пунктов того самого «плана победы». И принципиальный момент для России — расширение альянса на Восток и так зашло слишком далеко.

Польша пересматривает свой подход к военной помощи киевскому режиму

Однако парад тревожных новостей для киевского режима не закончился. Вслед за нелестными отзывами из Вашингтона и Берлина «прилетело по шапке» из Варшавы. Глава польского МИД Радослав Сикорский поставил Зеленского на место — тот оскорбился, что Киеву так и не передали обещанные истребители МиГ-29.

Польский истребитель МиГ-29. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Польский истребитель МиГ-29. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжёлой техники, включая самолёты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия — и не всё возможно», — заявил представитель Варшавы. А потом пошёл ещё дальше. Предложил предоставлять помощь киевскому режиму… в кредит.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тоже не остался в долгу. Написал в американской социальной сети, что для Варшавы важнее собственная безопасность. И да, перехватывать российские ракеты над территорией Украины поляки тоже не будут — в НАТО не велят.

Киевский режим разрабатывает новые инициативы ко второму «саммиту мира»

И вдруг на фоне всех этих разногласий с партнёрами в Киеве заявляют, что готовят инициативы по урегулированию конфликта на Украине для второго «саммита мира». «Украина готовит план из трёх пунктов, чтобы представить его на втором «саммите мира», — рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Размах украинской коррупции уже невозможно скрывать

Очередное турне Зеленского и его заочные перепалки с «партнёрами» и «союзниками» всё больше наводят на мысль: а кто-то в принципе следит за тем, что происходит на подконтрольной Киеву территории? Внутренними делами — кроме могилизации и удаления политических оппонентов?

Например, экс-президент Украины Пётр Порошенко* на днях призвал брать пример с… России! По крайней мере, в плане роста расходов на оборону и общей бюджетной политики. А то в самой Украине дела идут всё хуже.

«Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры, увеличение финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, силовики, коррупционный кешбэк с покупкой голосов избирателей», — описал происходящее Порошенко.

Боевики ВСУ. Фото © Getty Images / Adri Salido

Боевики ВСУ. Фото © Getty Images / Adri Salido

О влиянии коррупции на все оставшиеся на Украине институты власти неоднократно указывали западные партнёры Киева. А теперь вскрылась и вовсе шокирующая правда: с момента начала СВО суды вынесли почти семь тысяч приговоров по коррупционным делам на подконтрольной Киеву территории. Однако в 98% случаев виновным присудили штраф. За решётку отправились лишь 1,5% от общего числа пойманных коррупционеров. Об этом со ссылкой на украинскую платформу «Опендатабот» и данные Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, НАПК пишет, в частности, популярный пророссийский Telegram-канал «Открытая Украина». И даже рупор сумасшедшей пропаганды Киева Дмитрий Гордон*.

И на этом фоне Зеленский подписывает законопроект… о смягчении наказания за коррупционные нарушения. Если подозреваемый согласился на сотрудничество со следствием, компенсировал нанесённый вред и оплатил штраф.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Истребители над Чёрным морем ударили по мосту под Одессой для поставок оружия ВСУ
Истребители над Чёрным морем ударили по мосту под Одессой для поставок оружия ВСУ
Авторы
Вячеслав Кокуркин
Вячеслав Кокуркин
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