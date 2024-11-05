Польские кредиты, удар в спину от США и заискивание Зеленского, 5 ноября Зеленский теперь жалуется одним спонсорам на других, поощряет разгул коррупции и надеется на Южную Корею — новости Украины в материале Life.ru. 4 ноября, 21:27 Глава киевского режима Владимир Зеленский жалуется на спонсоров. Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHER NEUNDORF

Зеленский пожаловался на власти США и ФРГ

Нелегитимный глава киевского режима Зеленский на прошлой неделе посетил саммит Северного совета в Рейкьявике, дал пресс-конференцию и пожаловался на главных спонсоров — Германию и США. Правительство Шольца, по мнению Зеленского, препятствует приглашению Украины в НАТО, а это, напомним, один из пунктов того самого «плана победы». И принципиальный момент для России — расширение альянса на Восток и так зашло слишком далеко.

Польша пересматривает свой подход к военной помощи киевскому режиму

Однако парад тревожных новостей для киевского режима не закончился. Вслед за нелестными отзывами из Вашингтона и Берлина «прилетело по шапке» из Варшавы. Глава польского МИД Радослав Сикорский поставил Зеленского на место — тот оскорбился, что Киеву так и не передали обещанные истребители МиГ-29.

Польский истребитель МиГ-29. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжёлой техники, включая самолёты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия — и не всё возможно», — заявил представитель Варшавы. А потом пошёл ещё дальше. Предложил предоставлять помощь киевскому режиму… в кредит.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тоже не остался в долгу. Написал в американской социальной сети, что для Варшавы важнее собственная безопасность. И да, перехватывать российские ракеты над территорией Украины поляки тоже не будут — в НАТО не велят.

Киевский режим разрабатывает новые инициативы ко второму «саммиту мира»

И вдруг на фоне всех этих разногласий с партнёрами в Киеве заявляют, что готовят инициативы по урегулированию конфликта на Украине для второго «саммита мира». «Украина готовит план из трёх пунктов, чтобы представить его на втором «саммите мира», — рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Размах украинской коррупции уже невозможно скрывать

Очередное турне Зеленского и его заочные перепалки с «партнёрами» и «союзниками» всё больше наводят на мысль: а кто-то в принципе следит за тем, что происходит на подконтрольной Киеву территории? Внутренними делами — кроме могилизации и удаления политических оппонентов?

Например, экс-президент Украины Пётр Порошенко* на днях призвал брать пример с… России! По крайней мере, в плане роста расходов на оборону и общей бюджетной политики. А то в самой Украине дела идут всё хуже.

«Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры, увеличение финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, силовики, коррупционный кешбэк с покупкой голосов избирателей», — описал происходящее Порошенко.

Боевики ВСУ. Фото © Getty Images / Adri Salido

О влиянии коррупции на все оставшиеся на Украине институты власти неоднократно указывали западные партнёры Киева. А теперь вскрылась и вовсе шокирующая правда: с момента начала СВО суды вынесли почти семь тысяч приговоров по коррупционным делам на подконтрольной Киеву территории. Однако в 98% случаев виновным присудили штраф. За решётку отправились лишь 1,5% от общего числа пойманных коррупционеров. Об этом со ссылкой на украинскую платформу «Опендатабот» и данные Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, НАПК пишет, в частности, популярный пророссийский Telegram-канал «Открытая Украина». И даже рупор сумасшедшей пропаганды Киева Дмитрий Гордон*.

И на этом фоне Зеленский подписывает законопроект… о смягчении наказания за коррупционные нарушения. Если подозреваемый согласился на сотрудничество со следствием, компенсировал нанесённый вред и оплатил штраф.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Вячеслав Кокуркин