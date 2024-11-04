Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 16:59

Кравцов заявил, что в РФ не обсуждается тема сокращения сроков обучения в школах

В России сейчас не обсуждается вопрос сокращения сроков обучения в школах, хотя в будущем могут рассматриваться разные варианты. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня так вопрос не обсуждается. Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — указал министр на просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».

Напомним, что ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал 11-летнюю программу среднего общего образования непозволительной роскошью. По его словам, сокращение сроков обучения позволит детям раньше вступить в сферу профподготовки и стать конкурентоспособными специалистами. В Кремле отметили, что для этой дискуссии есть основания, обусловленные изменением кадровых потребностей. При этом 63% россиян выступили против сокращения сроков образования в школах. Однако некоторые эксперты выступили против. В пример приводились западные страны, обучение в которых длится 14 лет.

Вассерман оценил идею сократить сроки обучения в школах
Вассерман оценил идею сократить сроки обучения в школах
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Veran36

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Сергей Кравцов
  • Минпросвещения РФ
  • Общество Знание
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar