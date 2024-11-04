Кравцов заявил, что в РФ не обсуждается тема сокращения сроков обучения в школах
В России сейчас не обсуждается вопрос сокращения сроков обучения в школах, хотя в будущем могут рассматриваться разные варианты. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня так вопрос не обсуждается. Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — указал министр на просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».
Напомним, что ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал 11-летнюю программу среднего общего образования непозволительной роскошью. По его словам, сокращение сроков обучения позволит детям раньше вступить в сферу профподготовки и стать конкурентоспособными специалистами. В Кремле отметили, что для этой дискуссии есть основания, обусловленные изменением кадровых потребностей. При этом 63% россиян выступили против сокращения сроков образования в школах. Однако некоторые эксперты выступили против. В пример приводились западные страны, обучение в которых длится 14 лет.
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