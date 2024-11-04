Кравцов заявил, что в РФ не обсуждается тема сокращения сроков обучения в школах

В России сейчас не обсуждается вопрос сокращения сроков обучения в школах, хотя в будущем могут рассматриваться разные варианты. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня так вопрос не обсуждается. Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — указал министр на просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание».