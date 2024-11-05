Стрелков не будет присутствовать на кассации по своему делу в ВС 6 ноября
Игорь Стрелков-Гиркин не будет присутствовать на кассации по своему делу в Верховном суде РФ, которая будет рассматриваться завтра, 6 ноября. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё для того, чтобы избежать этапирования Стрелкова туда-обратно. Принять участие в заседании по ВКС он не сможет, так как использование видеоконференцсвязи в секретных делах запрещено.
Сейчас Стрелков чувствует себя лучше, часто общается с родственниками, ему передали тёплые вещи. На следующей неделе к нему на долгосрочное свидание приедет жена.
Напомним, Игорь Стрелков-Гиркин был задержан в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, вину он не признал. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы. В сентябре появилось предположение, что он сможет выйти из колонии по УДО уже в конце года. В отправке на зону СВО ему отказали из-за того, что он осуждён по экстремистской статье.
ТАСС / АР