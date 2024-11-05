Стрелков не будет присутствовать на кассации по своему делу в ВС 6 ноября

Игорь Стрелков-Гиркин не будет присутствовать на кассации по своему делу в Верховном суде РФ, которая будет рассматриваться завтра, 6 ноября. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё для того, чтобы избежать этапирования Стрелкова туда-обратно. Принять участие в заседании по ВКС он не сможет, так как использование видеоконференцсвязи в секретных делах запрещено.