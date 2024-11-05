Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 16:01

Стрелков не будет присутствовать на кассации по своему делу в ВС 6 ноября

Игорь Стрелков-Гиркин не будет присутствовать на кассации по своему делу в Верховном суде РФ, которая будет рассматриваться завтра, 6 ноября. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё для того, чтобы избежать этапирования Стрелкова туда-обратно. Принять участие в заседании по ВКС он не сможет, так как использование видеоконференцсвязи в секретных делах запрещено.

Сейчас Стрелков чувствует себя лучше, часто общается с родственниками, ему передали тёплые вещи. На следующей неделе к нему на долгосрочное свидание приедет жена.

Защита Игоря Стрелкова заявляет, что ему требуется срочная операция на сердце
Защита Игоря Стрелкова заявляет, что ему требуется срочная операция на сердце

Напомним, Игорь Стрелков-Гиркин был задержан в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, вину он не признал. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы. В сентябре появилось предположение, что он сможет выйти из колонии по УДО уже в конце года. В отправке на зону СВО ему отказали из-за того, что он осуждён по экстремистской статье.

Обложка ©

ТАСС / АР

Никита Никонов
  • Новости
  • Игорь (Гиркин) Стрелков
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar