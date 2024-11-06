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Регион
6 ноября, 08:53

Верховный суд России отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову

Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Верховный суд РФ признал законным вердикт одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), который отбывает срок в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.

«Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29 мая 2024 года оставлены без изменений, кассационная жалоба защиты — без удовлетворения», — объявили в инстанции по итогам закрытого заседания.

Напомним, Игорь Стрелков-Гиркин был задержан в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, вину он не признал. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы. В сентябре появилось предположение, что он сможет выйти из колонии по УДО уже в конце года. В отправке на зону СВО ему отказали из-за того, что он осуждён по экстремистской статье.

Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО
Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО
Андрей Бражников
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