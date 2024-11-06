Верховный суд России отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову
Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Верховный суд РФ признал законным вердикт одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), который отбывает срок в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.
«Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29 мая 2024 года оставлены без изменений, кассационная жалоба защиты — без удовлетворения», — объявили в инстанции по итогам закрытого заседания.
Напомним, Игорь Стрелков-Гиркин был задержан в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, вину он не признал. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы. В сентябре появилось предположение, что он сможет выйти из колонии по УДО уже в конце года. В отправке на зону СВО ему отказали из-за того, что он осуждён по экстремистской статье.