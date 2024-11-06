Верховный суд России отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову

Верховный суд РФ признал законным вердикт одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), который отбывает срок в колонии города Кирово-Чепецка Кировской области по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.

«Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29 мая 2024 года оставлены без изменений, кассационная жалоба защиты — без удовлетворения», — объявили в инстанции по итогам закрытого заседания.