Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 14:17

В Петербурге заявили о первом случае заболевания вирусом Коксаки

Первый случай заболевания вирусом Коксаки зарегистрирован в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова.

Там заявили, что всего было около десяти человек с подозрением на энтеровирусную инфекцию, один случай подтвердился. Однако в Роспотребнадзоре позже опровергли информацию о зарегистрированных случаях вируса Коксаки в городе.

Смерть от Коксаки: Беременная россиянка могла стать первой жертвой «‎турецкого» вируса
Смерть от Коксаки: Беременная россиянка могла стать первой жертвой «‎турецкого» вируса

Напомним, в ноябре российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции, его подхватили десятки отдыхающих. Пока местные власти опровергают наличие вспышки, заболевшие везут вирус в Россию. Родители начали сообщать о случаях инфекции в школах и детсадах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку и открыло горячую линию для обращений по этому вопросу. Коксаки может вызывать у заражённых изменения в нервной ткани головного мозга, сердце, печени, поджелудочной железе и плевре.

Обложка ©

freepik.com

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar