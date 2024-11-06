В Петербурге заявили о первом случае заболевания вирусом Коксаки
Первый случай заболевания вирусом Коксаки зарегистрирован в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова.
Там заявили, что всего было около десяти человек с подозрением на энтеровирусную инфекцию, один случай подтвердился. Однако в Роспотребнадзоре позже опровергли информацию о зарегистрированных случаях вируса Коксаки в городе.
Напомним, в ноябре российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции, его подхватили десятки отдыхающих. Пока местные власти опровергают наличие вспышки, заболевшие везут вирус в Россию. Родители начали сообщать о случаях инфекции в школах и детсадах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку и открыло горячую линию для обращений по этому вопросу. Коксаки может вызывать у заражённых изменения в нервной ткани головного мозга, сердце, печени, поджелудочной железе и плевре.