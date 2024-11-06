В Петербурге заявили о первом случае заболевания вирусом Коксаки

Первый случай заболевания вирусом Коксаки зарегистрирован в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова.

Там заявили, что всего было около десяти человек с подозрением на энтеровирусную инфекцию, один случай подтвердился. Однако в Роспотребнадзоре позже опровергли информацию о зарегистрированных случаях вируса Коксаки в городе.