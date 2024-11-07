Львица утащила в джунгли девочку на глазах матери и съела
СМИ: В Индии львица напала на девочку, утащила в джунгли и загрызла
В Индии львица напала на женщину с семилетней дочерью, в итоге хищница утащила ребёнка в лес и растерзала. Спасатели позже обнаружили останки девочки, агрессивное животное поймали, усыпили и посадили в клетку. Об этом сообщает Lokmat Times.
Трагедия случилась 4 ноября в округе Амрели штата Гуджарат. Мать с девочкой возвращались домой после работы на ферме. Внезапно львица преградила им путь и начала атаковать. Женщина не смогла отбить ребёнка, которого хищник утащил в лес. Сотрудники Департамента лесного хозяйства оперативно разыскали агрессивную львицу и попросили жителей быть внимательнее на безлюдных дорогах.
Ранее Life.ru сообщал, что львы загрызли сотрудницу сафари-парка Леокадию Перевалову в Крыму. Женщина убирала клетку с тремя хищниками, но не закрыла на засов дверь между двумя помещениями. Перевалова проработала в сафари-парке 18 лет и была одним из самых опытных киперов. По факту гибели женщины СК возбудил уголовное дело. Известно, что львов привезли из мариупольского зоопарка.
freepik / kuritafsheen77