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7 ноября, 09:15

Львица утащила в джунгли девочку на глазах матери и съела

СМИ: В Индии львица напала на девочку, утащила в джунгли и загрызла

В Индии львица напала на женщину с семилетней дочерью, в итоге хищница утащила ребёнка в лес и растерзала. Спасатели позже обнаружили останки девочки, агрессивное животное поймали, усыпили и посадили в клетку. Об этом сообщает Lokmat Times.

Трагедия случилась 4 ноября в округе Амрели штата Гуджарат. Мать с девочкой возвращались домой после работы на ферме. Внезапно львица преградила им путь и начала атаковать. Женщина не смогла отбить ребёнка, которого хищник утащил в лес. Сотрудники Департамента лесного хозяйства оперативно разыскали агрессивную львицу и попросили жителей быть внимательнее на безлюдных дорогах.

Стало известно, как тело льва оказалось на свалке мясоперерабатывающего завода
Стало известно, как тело льва оказалось на свалке мясоперерабатывающего завода

Ранее Life.ru сообщал, что львы загрызли сотрудницу сафари-парка Леокадию Перевалову в Крыму. Женщина убирала клетку с тремя хищниками, но не закрыла на засов дверь между двумя помещениями. Перевалова проработала в сафари-парке 18 лет и была одним из самых опытных киперов. По факту гибели женщины СК возбудил уголовное дело. Известно, что львов привезли из мариупольского зоопарка.

Обложка ©

freepik / kuritafsheen77

Татьяна Миссуми
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