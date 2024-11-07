Львица утащила в джунгли девочку на глазах матери и съела

В Индии львица напала на женщину с семилетней дочерью, в итоге хищница утащила ребёнка в лес и растерзала. Спасатели позже обнаружили останки девочки, агрессивное животное поймали, усыпили и посадили в клетку. Об этом сообщает Lokmat Times.

Трагедия случилась 4 ноября в округе Амрели штата Гуджарат. Мать с девочкой возвращались домой после работы на ферме. Внезапно львица преградила им путь и начала атаковать. Женщина не смогла отбить ребёнка, которого хищник утащил в лес. Сотрудники Департамента лесного хозяйства оперативно разыскали агрессивную львицу и попросили жителей быть внимательнее на безлюдных дорогах.