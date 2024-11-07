Мосгорсуд оставил блогершу Лерчек под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), касающуюся домашнего ареста в рамках дела о выводе за границу более 250 миллионов рублей. Судья остановила без изменения постановление Троицкого районного суда Москвы от 4 октбяря.

Защита настаивала на смягчении меры пресечения, представив суду характеристики из службы исполнения наказания. В документе указывалось, что блогер соблюдала все ограничения по предыдущему уголовному делу и нарушений не было зафиксировано. Адвокаты отметили, что Чекалина не может сопровождать своих детей на прогулке и в школу.