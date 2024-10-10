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10 октября, 16:01

ФСИН опровергла сообщения о срабатывании электронных браслетов у Чекалиных

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Информация о срабатывании электронных браслетов у блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и её бывшего мужа Артёма, которых обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области.

«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о якобы том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина сработали электронные браслеты, не соответствует действительности», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как подчеркнули во ФСИН, технические средства, которые контролируют меры пресечения арестованных, работают в штатном режиме. Фактов нарушений условий домашнего ареста со стороны Чекалиных зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что датчик Лерчик якобы срабатывал несколько раз. Подобный сигнал информирует о том, что браслет пытаются снять. У её экс-мужа Артёма Чекалина, который сейчас живёт в другом месте, сигнал от браслета пропадал — обычно так происходит, когда арестованный уходит слишком далеко от дома.

Сумма ущерба по новому уголовному делу блогера Лерчек может составлять $1 млн
Сумма ущерба по новому уголовному делу блогера Лерчек может составлять $1 млн

Напомним, блогершу Лерчек отправили под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Аналогичную меру пресечения суд избрал и её бывшему мужу — Артёму Чекалину. Против экс-супругов и их бизнес-партнёра было заведено уголовное дело. Их обвиняют в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. За полгода — более 250 миллионов рублей.

Наталья Демьянова
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