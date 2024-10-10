ФСИН опровергла сообщения о срабатывании электронных браслетов у Чекалиных
Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Информация о срабатывании электронных браслетов у блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и её бывшего мужа Артёма, которых обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области.
«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о якобы том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина сработали электронные браслеты, не соответствует действительности», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Как подчеркнули во ФСИН, технические средства, которые контролируют меры пресечения арестованных, работают в штатном режиме. Фактов нарушений условий домашнего ареста со стороны Чекалиных зафиксировано не было.
Ранее сообщалось, что датчик Лерчик якобы срабатывал несколько раз. Подобный сигнал информирует о том, что браслет пытаются снять. У её экс-мужа Артёма Чекалина, который сейчас живёт в другом месте, сигнал от браслета пропадал — обычно так происходит, когда арестованный уходит слишком далеко от дома.
Напомним, блогершу Лерчек отправили под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Аналогичную меру пресечения суд избрал и её бывшему мужу — Артёму Чекалину. Против экс-супругов и их бизнес-партнёра было заведено уголовное дело. Их обвиняют в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. За полгода — более 250 миллионов рублей.