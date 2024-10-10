ФСИН опровергла сообщения о срабатывании электронных браслетов у Чекалиных

Информация о срабатывании электронных браслетов у блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) и её бывшего мужа Артёма, которых обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области.

«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о якобы том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина сработали электронные браслеты, не соответствует действительности», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как подчеркнули во ФСИН, технические средства, которые контролируют меры пресечения арестованных, работают в штатном режиме. Фактов нарушений условий домашнего ареста со стороны Чекалиных зафиксировано не было.