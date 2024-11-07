Путин назвал расистским стереотип о «цивилизованном Западе» и «варварах»
Президент РФ Владимир Путин обвинил в расизме тех, кто считает Запад цивилизованным, а другие народы относит к варварам. Он пояснил, что неравноправие всегда ведёт к печальному исходу. Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая».
«За несколько столетий в западноцентричном мире выработались некие клише, стереотипы, своего рода иерархия: есть развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой все должны стремиться, а есть отсталые, нецивилизованные народы, варвары», — сказал он.
Путин подчеркнул, что это явление можно трактовать как «оболочку для грубого колониального подхода, ориентированного на эксплуатацию большинства». Он также отметил, что основная проблема заключается в том, что эта по своей сути расистская идеология глубоко укоренилась в сознании многих людей, что создаёт значительное препятствие для гармоничного развития общества в целом.
Кроме того, Путин на полях «Валдая» заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство. По словам российского лидера, за формирование нового миропорядка разворачивается непримиримая борьба. Он также заявил, что человечество ждёт ещё более сложное двадцатилетие. Глава государства также заявил, что пытаться давить на Россию бессмысленно, с ней нужно договариваться. Политик также раскрыл миссию РФ.
Life.ru / Павел Баранов