Путин назвал расистским стереотип о «цивилизованном Западе» и «варварах»

Президент РФ Владимир Путин обвинил в расизме тех, кто считает Запад цивилизованным, а другие народы относит к варварам. Он пояснил, что неравноправие всегда ведёт к печальному исходу. Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая».

«За несколько столетий в западноцентричном мире выработались некие клише, стереотипы, своего рода иерархия: есть развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой все должны стремиться, а есть отсталые, нецивилизованные народы, варвары», — сказал он.