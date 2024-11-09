Петр Павел усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине за сутки
Избранный президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине в течение суток. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел.
«На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесёт перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно», — сказал Павел на конференции Prague Defence Summit, которая транслировалась на канале Международного института стратегических исследований (IISS) в YouTube.
При этом он считает, что республиканец приложит усилия для завершения конфликта. Также чешский президент предположил, что возможное соглашение, скорее всего, будет противоречить интересам ЕС.
Напомним, ранее Трамп неоднократно делал громкие заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы государства сможет за сутки урегулировать ситуацию. По его словам, сделать это очень легко. В Кремле усомнились в способности Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для этого потребуется гораздо больше времени.
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