Петр Павел усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

«На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесёт перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно», — сказал Павел на конференции Prague Defence Summit, которая транслировалась на канале Международного института стратегических исследований (IISS) в YouTube.