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9 ноября, 10:22

Петр Павел усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине в течение суток. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел.

«На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесёт перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно», — сказал Павел на конференции Prague Defence Summit, которая транслировалась на канале Международного института стратегических исследований (IISS) в YouTube.

При этом он считает, что республиканец приложит усилия для завершения конфликта. Также чешский президент предположил, что возможное соглашение, скорее всего, будет противоречить интересам ЕС.

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Напомним, ранее Трамп неоднократно делал громкие заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы государства сможет за сутки урегулировать ситуацию. По его словам, сделать это очень легко. В Кремле усомнились в способности Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для этого потребуется гораздо больше времени.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Никита Никонов
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