Трамп может забрать большинство в колеблющихся штатах, где продолжают считать голоса
Агентство AP прогнозирует победу Трампа в семи оставшихся колеблющихся штатах
Преимущество в семи колеблющихся штатах, где до сих пор ведутся подсчёты голосов на выборах, принадлежит новоизбранному президенту Дональду Трампу. Данный прогноз опубликовало агентство Associated Press.
Последним колеблющимся штатом, где эксперты присудили победу Трамп, оказалась Аризона, несмотря на то, что обработано лишь 87% бюллетеней. Ранее лидирующая позиция республиканца была спрогнозирована в Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине, Северной Каролине и Пенсильвании. Таким образом на стороне Трампа оказываются 312 выборщиков, а на стороне Харрис — 226.
Несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже объявил себя победителем, а Камала Харрис заявила о проигрыше. В России выстраивают разные версии по поводу правления республиканца. Некоторые надеются, что с приходом к власти Трампа украинский конфликт наконец-то разрешится. Другие считают, что политик будет действовать исключительно в интересах США.
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