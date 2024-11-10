Трамп может забрать большинство в колеблющихся штатах, где продолжают считать голоса

Преимущество в семи колеблющихся штатах, где до сих пор ведутся подсчёты голосов на выборах, принадлежит новоизбранному президенту Дональду Трампу. Данный прогноз опубликовало агентство Associated Press.

Последним колеблющимся штатом, где эксперты присудили победу Трамп, оказалась Аризона, несмотря на то, что обработано лишь 87% бюллетеней. Ранее лидирующая позиция республиканца была спрогнозирована в Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине, Северной Каролине и Пенсильвании. Таким образом на стороне Трампа оказываются 312 выборщиков, а на стороне Харрис — 226.