Провал Харрис вскрыл серьёзные проблемы в Демократической партии, пишут СМИ

Фиаско Демпартии США на прошедших выборах президента свидетельствует о внутреннем упадке и расколе. Так рассматривают поражение соратники Камалы Харрис, пишет The Washington Post . Подчёркивается, что за новоизбравнного лидера Штатов проголосовало много латиноамериканцев и небогатых граждан.

«Многие демократы рассматривают своё поражение <...> не просто как ряд тактических просчётов кампании, но и как свидетельство раскола партии и упадка её бренда», — говорится в сообщении.