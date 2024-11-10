Провал Харрис вскрыл серьёзные проблемы в Демократической партии, пишут СМИ
WP: Демократы считают поражение Харрис на выборах свидетельством упадка партии
Фиаско Демпартии США на прошедших выборах президента свидетельствует о внутреннем упадке и расколе. Так рассматривают поражение соратники Камалы Харрис, пишет The Washington Post. Подчёркивается, что за новоизбравнного лидера Штатов проголосовало много латиноамериканцев и небогатых граждан.
«Многие демократы рассматривают своё поражение <...> не просто как ряд тактических просчётов кампании, но и как свидетельство раскола партии и упадка её бренда», — говорится в сообщении.
Напомним, республиканец Дональд Трамп, предварительно, победил на выборах президента США. После этого политик выступил с громким заявлением о намерении завершить вообще все войны в мире. Его соперница из лагеря демократов Камала Харрис уже признала поражение. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года. Тем временем Байден заверил, что на инаугурации Трампа будет «мирная передача власти».
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