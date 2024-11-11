Песков: Путину докладывали о сорванной попытке Киева угнать вертолёт РФ
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Спецслужбы докладывали президенту Владимиру Путину о сорванной попытке Киева завербовать пилота и угнать российский военный вертолёт. Об этом журналистам заяви пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопрос награждения причастных к операции вряд ли будет решаться публично.
«Понятно, что люди, которые такие операции успешные проводят, они далеко не публичные, поэтому не обязательно, что это будет открытая информация», — отметил представитель Кремля.
Ранее в ФСБ подтвердили, что год водили за нос сотрудника ГУР, пытавшегося организовать угон вертолёта. Украинские спецслужбы предложили российскому лётчику до 750 тысяч долларов за операцию. Напомним, ФСБ сорвала планы Киева по угону российского вертолёта. ГУР обещало лётчику вывезти его с семьёй в Кишинёв. СМИ писали, что целью Киева был уникальный Ми-8 с установленным комплексом РЭБ. Причём ГУР получило «мгновенную карму» — удар русской ракетой по назначенному месту.