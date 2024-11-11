Песков: Путину докладывали о сорванной попытке Киева угнать вертолёт РФ

Спецслужбы докладывали президенту Владимиру Путину о сорванной попытке Киева завербовать пилота и угнать российский военный вертолёт. Об этом журналистам заяви пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопрос награждения причастных к операции вряд ли будет решаться публично.

«Понятно, что люди, которые такие операции успешные проводят, они далеко не публичные, поэтому не обязательно, что это будет открытая информация», — отметил представитель Кремля.