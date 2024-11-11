Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 14:26

Чувства или пиар? Для чего женатый Natan замутил секс-марафон с Лерчек и Бьянкой

Продюсер Рудченко считает пиар-ходом и «прогревом» роман Natan с Бьянкой

Natan. Обложка © Telegram / NATANONLINE

Natan. Обложка © Telegram / NATANONLINE

Сексуальные похождения певца Натана (Натан Миров, настоящее имя — Алишер Мирзохонов) на шоу «Звёзды в джунглях» — это всего лишь пиар-ход, уверен продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что не удивлён решением Бьянки о записи дуэта с рэпером сразу после скандала.

«Конечно же это привлечение внимания, это инфоповод, создаваемый Бьянкой и Natan. Сама интрижка на проекте также была инфоповодом, а сейчас речь идёт о творчестве. Они подогревают публику к будущему треку», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».

По его словам, пока ещё рано делать выводы, каким будет трек. Однако очевидно, что внимание к творчеству звёзд будет повышено из-за секс-скандала. Именно этого добавились Бьянка и Natan, заключил эксперт.

Красные розы, виски и ложе: Вскрылся райдер Natan после «‎тройничка» с Лерчек и Бьянкой
Красные розы, виски и ложе: Вскрылся райдер Natan после «‎тройничка» с Лерчек и Бьянкой

Напомним, на шоу «Звёзды в джунглях» Natan изменял супруге с двумя участницами проекта — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Видеоролики интимного характера разлетелись по соцсетям. В ответ рэпер публично извинился и пообещал сделать всё возможное для сохранения брака. Однако его жена заявила, что решила расстаться с мужем ещё до публичного скандала.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Natan (Натан Миров)
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • бьянка
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar