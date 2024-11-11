Чувства или пиар? Для чего женатый Natan замутил секс-марафон с Лерчек и Бьянкой

Сексуальные похождения певца Натана (Натан Миров, настоящее имя — Алишер Мирзохонов) на шоу «Звёзды в джунглях» — это всего лишь пиар-ход, уверен продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что не удивлён решением Бьянки о записи дуэта с рэпером сразу после скандала.

«Конечно же это привлечение внимания, это инфоповод, создаваемый Бьянкой и Natan. Сама интрижка на проекте также была инфоповодом, а сейчас речь идёт о творчестве. Они подогревают публику к будущему треку», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».