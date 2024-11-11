Чувства или пиар? Для чего женатый Natan замутил секс-марафон с Лерчек и Бьянкой
Продюсер Рудченко считает пиар-ходом и «прогревом» роман Natan с Бьянкой
Natan. Обложка © Telegram / NATANONLINE
Сексуальные похождения певца Натана (Натан Миров, настоящее имя — Алишер Мирзохонов) на шоу «Звёзды в джунглях» — это всего лишь пиар-ход, уверен продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что не удивлён решением Бьянки о записи дуэта с рэпером сразу после скандала.
«Конечно же это привлечение внимания, это инфоповод, создаваемый Бьянкой и Natan. Сама интрижка на проекте также была инфоповодом, а сейчас речь идёт о творчестве. Они подогревают публику к будущему треку», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».
По его словам, пока ещё рано делать выводы, каким будет трек. Однако очевидно, что внимание к творчеству звёзд будет повышено из-за секс-скандала. Именно этого добавились Бьянка и Natan, заключил эксперт.
Напомним, на шоу «Звёзды в джунглях» Natan изменял супруге с двумя участницами проекта — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Видеоролики интимного характера разлетелись по соцсетям. В ответ рэпер публично извинился и пообещал сделать всё возможное для сохранения брака. Однако его жена заявила, что решила расстаться с мужем ещё до публичного скандала.