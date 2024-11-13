Московский отель Four Seasons перешёл в собственность государства

Мещанский суд Москвы постановил передать в собственность государства отель премиум-класса Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и апартаменты в здании на Манежной площади. Об этом сообщил РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Судебные приставы подали иск в апреле, после чего суд арестовал помещения здания, а в июне постановление было исполнено. Адвокаты планируют обжаловать это решение, так как, по мнению Хотина, требования приставов не соответствуют правовым нормам.

По данным Росреестра, арест затронул как минимум 34,7 тыс. кв. м площади, принадлежащей ООО «Форси». Эта компания, согласно отчётности за 2023 год, управляет частью здания, где расположен отель Four Seasons Hotel Moscow. Ранее эти активы находились в собственности Хотина, который в марте 2024 года был приговорён к девяти годам колонии по делу о растрате 23 млрд рублей, но вину так и не признал.