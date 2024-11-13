Пресс-секретаря SHAMAN похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Татарским

На Троекуровском кладбище пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (SHAMAN), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского похоронили недалеко от могилы военного корреспондента Владлена Татарского. Life.ru публикует кадры.

Прощание с Коробковым-Землянским состоялось при закрытых дверях в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Помимо членов семьи, вспомнить усопшего пришли певица Юта, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко. Также проститься приехал и сам певец SHAMAN.