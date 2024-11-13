Пресс-секретаря SHAMAN похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Татарским
Похороны Антона Коробкова-Землянского. Обложка © Life.ru
На Троекуровском кладбище пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (SHAMAN), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского похоронили недалеко от могилы военного корреспондента Владлена Татарского. Life.ru публикует кадры.
Похороны Антона Коробкова-Землянского. Видео © Life.ru
Прощание с Коробковым-Землянским состоялось при закрытых дверях в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Помимо членов семьи, вспомнить усопшего пришли певица Юта, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко. Также проститься приехал и сам певец SHAMAN.
Напомним, Антон Коробков-Землянский умер у себя дома в ночь на 10 ноября, когда внезапно у него начался приступ удушья. К нему приехала скорая, но врачи не смогли ему помочь. Покойный был пресс-секретарём певца Филиппа Киркорова на протяжении двух лет, с SHAMAN начал работать с 2022 года. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении. Прощальная церемония проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.