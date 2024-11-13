Reuters: Джон Тьюн стал лидером республиканцев в Сенате США
Джон Тьюн. Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Сенатор Джон Тьюн от штата Южная Дакота был избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса. Он победил сенаторов Джона Корнина и Рика Скотта, получив поддержку большинства республиканцев в тайном голосовании (не менее 27 голосов из 53). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
63-летний Тьюн пообещал сотрудничать с Трампом, несмотря на разногласия, которые у них были на протяжении многих лет. Ранее сенатор прервал контакты с президентом США из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, которые Трамп назвал «непростительными». Однако в последние месяцы политики снова поладили и нашли общий язык.
Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Однако до утверждения в должности ещё требуется урегулировать юридические нюансы, инаугурация назначена на январь 2025 года. При этом республиканец уже чувствует себя полновластным главой Белого дома. Он утверждает, что может решить проблему с Украиной за один день. Также политик назвал президента Зеленского «торгашом», который всегда возвращается из Вашингтона с многомиллиардной помощью. По данным телеканала Fox News, Трамп назначит специального посланника по Украине для ведения переговоров о завершении конфликта. Также президент уже сейчас не исключает, что будет баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на установленный американской конституцией запрет. Об этом политик сказал на встрече с республиканцами в Вашингтоне.