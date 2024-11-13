Reuters: Джон Тьюн стал лидером республиканцев в Сенате США

Сенатор Джон Тьюн от штата Южная Дакота был избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса. Он победил сенаторов Джона Корнина и Рика Скотта, получив поддержку большинства республиканцев в тайном голосовании (не менее 27 голосов из 53). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

63-летний Тьюн пообещал сотрудничать с Трампом, несмотря на разногласия, которые у них были на протяжении многих лет. Ранее сенатор прервал контакты с президентом США из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, которые Трамп назвал «непростительными». Однако в последние месяцы политики снова поладили и нашли общий язык.