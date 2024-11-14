Поджигателя Корана доставили из Чечни в суд Волгограда под усиленным конвоем с собакой

Никиту Журавеля, который в прошлом году сжёг Коран возле мечети, доставили из Чечни в здание Волгоградского областного суда в рамках нового уголовного дела о госизмене. Его привезли под усиленным конвоем и в сопровождении кинолога с собакой.

Сегодня, 14 ноября, состоится первое заседание суда по делу поджигателя Корана. По данным следствия, Журавель вышел на связь с СБУ и в марте 2023 года отправил украинской спецслужбе видеозаписи, на которых железнодорожный состав перевозил военную технику российских ВС, самолётов военного назначения, а также информацию о передвижении служебного авто одной из воинских частей. Материалы уголовного дела на отбывающего срок Журавеля этой осенью были направлены в Волгоградский областной суд.