Поджигателя Корана доставили из Чечни в суд Волгограда под усиленным конвоем с собакой
Поджигателя Корана Журавеля доставили в Волгоград на заседание дела о госизмене
Никита Журавель. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Волгоградской области
Никиту Журавеля, который в прошлом году сжёг Коран возле мечети, доставили из Чечни в здание Волгоградского областного суда в рамках нового уголовного дела о госизмене. Его привезли под усиленным конвоем и в сопровождении кинолога с собакой.
Сегодня, 14 ноября, состоится первое заседание суда по делу поджигателя Корана. По данным следствия, Журавель вышел на связь с СБУ и в марте 2023 года отправил украинской спецслужбе видеозаписи, на которых железнодорожный состав перевозил военную технику российских ВС, самолётов военного назначения, а также информацию о передвижении служебного авто одной из воинских частей. Материалы уголовного дела на отбывающего срок Журавеля этой осенью были направлены в Волгоградский областной суд.
Если читатель совсем позабыл, кто такой этот Журавель, то напомним, что его задержали в Волгограде в мае 2023 года за сожжение корана возле мечети. На допросе он заявил, что выполнял задание украинского куратора, пообещавшего заплатить за такую работу десять тысяч рублей. Президент России Владимир Путин тогда сообщил, что отбывать своё наказание поджигатель направится в мусульманский регион. В феврале 2024-го суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима.