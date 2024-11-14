100 граммов тротила и SIM-карта: Воссоздана хронология убийства капитана Черноморского флота

Для подрыва машины начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Валерия Т. в Севастополе применили тротил, а для детонации преступники использовали сим-карту — звонок на неё поступил из-за границы.

По данным Mash, за капитаном I ранга следили не меньше недели. Киллер заложил под его машину 100 граммов тротила и ждал подходящего момента. Накануне злоумышленник вёл визуальный контроль жертвы, но СВУ в действие не приводил. Это сделал его собеседник из соседней страны, когда ему сообщили, что Валерий Т. сел в машину и начал движение.