100 граммов тротила и SIM-карта: Воссоздана хронология убийства капитана Черноморского флота
Mash: Машину военного в Севастополе подорвали с помощью звонка из-за границы
Место подрыва военного в Севастополе. Фото © Телеграм / Следком
Для подрыва машины начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота Валерия Т. в Севастополе применили тротил, а для детонации преступники использовали сим-карту — звонок на неё поступил из-за границы.
По данным Mash, за капитаном I ранга следили не меньше недели. Киллер заложил под его машину 100 граммов тротила и ждал подходящего момента. Накануне злоумышленник вёл визуальный контроль жертвы, но СВУ в действие не приводил. Это сделал его собеседник из соседней страны, когда ему сообщили, что Валерий Т. сел в машину и начал движение.
Место подрыва военного в Севастополе. Видео © Телеграм / Следком
Напомним, утром 13 ноября возле одного из севастопольских супермаркетов взорвался внедорожник. Внутри в этот момент находился российский военнослужащий Валерий Т. Взрывом офицеру частично оторвало ноги, врачи не смогли его спасти. СК квалифицировал происшествие как теракт. СБУ взяла на себя ответственность за подрыв. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство» — под подозрение попали все сослуживцы капитана, которые после 14-го года ушли в запас или переехали на Украину.