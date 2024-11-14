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14 ноября, 17:15

Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери на детской площадке в Москве

В Москве суд принял решение арестовать 24-летнюю девушку, которая обвиняется в убийстве собственной матери во дворе на детской площадке. Она пробудет в СИЗО до 12 января 2025 года. Об этом передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Москве. Видео © Life.ru

Адвокат ходатайствовал о домашнем аресте, однако его просьба была отклонена. Сама девушка свою вину не признаёт. Однако следователи уже обнаружили в её квартире замытые следы крови и предполагаемое орудие убийства — турецкий кинжал. Уголовное дело рассматривается по ст. 105 УК РФ «Убийство».

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Напомним, в Москве на детской площадке нашли мёртвую 47-летнюю женщину с пробитой головой. На ней не было обуви, а рядом с телом стояла бутылка виски. Сотрудники СК заподозрили, что убийцей может оказаться её собственная 24-летняя дочь Ангелина. Свою вину она не признала. Полиция обнаружила в её квартире турецкий кинжал, подаренный отцом, которым могла быть убита москвичка. Также выяснилось, что подозреваемая купила себе билет в Италию, намереваясь скрыться от следствия.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
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