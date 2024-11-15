Похудевший до 49 килограммов пёс Кругетс до сих пор не нашёл новый дом

Знаменитый пёс-толстяк Кругетс уже год не может найти хозяев. Сейчас хороший мальчик в идеальной форме — он похудел до 49 кг.

Как рассказали SHOT нижегородские волонтёры, пёсель находится под присмотром врачей и стабильно держится в комфортном весе уже три месяца. Но желающих забрать себе шестилетнего «белоснежного мишку» до сих пор нет.