Похудевший до 49 килограммов пёс Кругетс до сих пор не нашёл новый дом
Знаменитый пёс-толстяк Кругетс уже год не может найти хозяев
Знаменитый пёс-толстяк Кругетс уже год не может найти хозяев. Сейчас хороший мальчик в идеальной форме — он похудел до 49 кг.
Похудевший пёс Кругетс. Коллаж © SHOT
Как рассказали SHOT нижегородские волонтёры, пёсель находится под присмотром врачей и стабильно держится в комфортном весе уже три месяца. Но желающих забрать себе шестилетнего «белоснежного мишку» до сих пор нет.
Напомним, волонтёры обнаружили Кругетса в октябре 2023 года. Тогда он весил 100 килограммов — и ему диагностировали крайнюю степень ожирения. Из-за лишнего веса пёс даже не мог ходить. Ветеринары взялись за его лечение, и уже к началу ноября прошлого года Кругетс весил 70 килограммов. Однако за год активисты так и не смогли найти новых хозяев собаке, никто не хочет забирать домой Кругетса. Несмотря ни на что, хвостатый продолжает бороться за своё здоровье.