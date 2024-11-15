Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 10:02

Похудевший до 49 килограммов пёс Кругетс до сих пор не нашёл новый дом

Знаменитый пёс-толстяк Кругетс уже год не может найти хозяев

Знаменитый пёс-толстяк Кругетс уже год не может найти хозяев. Сейчас хороший мальчик в идеальной форме — он похудел до 49 кг.

Похудевший пёс Кругетс. Коллаж © SHOT

Похудевший пёс Кругетс. Коллаж © SHOT

Как рассказали SHOT нижегородские волонтёры, пёсель находится под присмотром врачей и стабильно держится в комфортном весе уже три месяца. Но желающих забрать себе шестилетнего «белоснежного мишку» до сих пор нет.

Знаменитый кот-толстяк Крошик умер на руках врачей в ветклинике
Знаменитый кот-толстяк Крошик умер на руках врачей в ветклинике

Напомним, волонтёры обнаружили Кругетса в октябре 2023 года. Тогда он весил 100 килограммов — и ему диагностировали крайнюю степень ожирения. Из-за лишнего веса пёс даже не мог ходить. Ветеринары взялись за его лечение, и уже к началу ноября прошлого года Кругетс весил 70 килограммов. Однако за год активисты так и не смогли найти новых хозяев собаке, никто не хочет забирать домой Кругетса. Несмотря ни на что, хвостатый продолжает бороться за своё здоровье.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar