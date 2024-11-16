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16 ноября, 11:43

Глава Абхазии Бжания намерен выставить свою кандидатуру в случае новых выборов

Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Пятаков

Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Пятаков

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в случае досрочной отставки. Также он обвинил оппозицию в давлении на парламент.

«Я готов назначить выборы, подать в отставку <…> и пойти на выборы. Пусть люди скажут, кого они поддержат», — сказал Бжания на встрече с соратниками в родном селе Тамыш Очамчырского района.

Он утверждает, что оппозиция оказывает колоссальное давление на парламент, пытаясь добиться отставки президента.

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Напомним, причиной разногласий между властями и оппозицией Абхазии стало соглашение о российских инвестициях. По мнению оппозиции, сначала нужно урегулировать законодательство страны, а уже затем ратифицировать соглашение. 11 ноября правоохранители задержали нескольких оппозиционеров, после чего вспыхнули протесты. 15 ноября они возобновились с новой силой. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в столице страны Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот покинул столицу и уехал в родное село. Сегодня оппозиция устроила новую акцию протеста.

Никита Никонов
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