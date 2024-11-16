Глава Абхазии Бжания намерен выставить свою кандидатуру в случае новых выборов
Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Пятаков
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в случае досрочной отставки. Также он обвинил оппозицию в давлении на парламент.
«Я готов назначить выборы, подать в отставку <…> и пойти на выборы. Пусть люди скажут, кого они поддержат», — сказал Бжания на встрече с соратниками в родном селе Тамыш Очамчырского района.
Он утверждает, что оппозиция оказывает колоссальное давление на парламент, пытаясь добиться отставки президента.
Напомним, причиной разногласий между властями и оппозицией Абхазии стало соглашение о российских инвестициях. По мнению оппозиции, сначала нужно урегулировать законодательство страны, а уже затем ратифицировать соглашение. 11 ноября правоохранители задержали нескольких оппозиционеров, после чего вспыхнули протесты. 15 ноября они возобновились с новой силой. Оппозиционеры полностью взяли под контроль правительственный комплекс зданий в столице страны Сухуме и вручили президенту Бжании требование об отставке. Тот покинул столицу и уехал в родное село. Сегодня оппозиция устроила новую акцию протеста.