Глава Абхазии Бжания намерен выставить свою кандидатуру в случае новых выборов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в случае досрочной отставки. Также он обвинил оппозицию в давлении на парламент.

«Я готов назначить выборы, подать в отставку <…> и пойти на выборы. Пусть люди скажут, кого они поддержат», — сказал Бжания на встрече с соратниками в родном селе Тамыш Очамчырского района.