Польша встревожилась из-за российского удара по объектам ВПК Украины

Польша в воскресенье, 17 ноября, впервые за три месяца подняла в воздух самолёты из-за «активности» российской авиации. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил республики.

Также Варшава привела в состояние наивысшей готовности средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки. Причинами таких действий в Польше назвали «применение ВС РФ ракет и беспилотников против объектов на Украине, в том числе на западе страны». В 11:30 по московскому времени истребители вернулись на землю. В предыдущий раз Польша поднимала свои истребители в небо по аналогичной причине 26 августа.