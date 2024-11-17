Польша встревожилась из-за российского удара по объектам ВПК Украины
Польша впервые с августа подняла в небо самолёты из-за «активности» авиации РФ
Польша в воскресенье, 17 ноября, впервые за три месяца подняла в воздух самолёты из-за «активности» российской авиации. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил республики.
«Внимание, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолёты», — говорится в сообщении командования в социальной сети X (ранее Twitter).
Также Варшава привела в состояние наивысшей готовности средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки. Причинами таких действий в Польше назвали «применение ВС РФ ракет и беспилотников против объектов на Украине, в том числе на западе страны». В 11:30 по московскому времени истребители вернулись на землю. В предыдущий раз Польша поднимала свои истребители в небо по аналогичной причине 26 августа.
Напомним, утром в воскресенье, 17 ноября, во многих регионах Украины прогремели мощные взрывы. В частности, о них сообщалось в Одессе, Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях. Позднее на территории Незалежной ввели режим экстренных отключений света. В МИД Украины назвали эту атаку одной из крупнейших. В Минобороны РФ сообщили, что был нанесён массированный удар высокоточным оружием по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики и газодобычи, которые используются для обеспечения работы военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
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