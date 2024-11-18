СМИ выяснили, когда на самом деле США разрешили Киеву бить вглубь России

Вашингтон сообщил Украине о решении президента США Джо Байдена разрешить использование дальнобойных ракет для ударов по территории России заранее. По данным портала Axios, информация была передана Незалежной около трёх дней назад.

«Источник сообщил, что решение Байдена было доведено до сведения Украины около трёх дней назад», — пишут в портале.