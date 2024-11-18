СМИ выяснили, когда на самом деле США разрешили Киеву бить вглубь России
Axios: Киев получил разрешение от США на удары вглубь РФ ещё три дня назад
Вашингтон сообщил Украине о решении президента США Джо Байдена разрешить использование дальнобойных ракет для ударов по территории России заранее. По данным портала Axios, информация была передана Незалежной около трёх дней назад.
«Источник сообщил, что решение Байдена было доведено до сведения Украины около трёх дней назад», — пишут в портале.
Кроме того, собеседник Axios уточнил, что разрешение касается применения ракет ATACMS только в Курской области.
Ранее сообщалось, что американский президент Байден разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Решение вызвало бурную реакцию мировох лидеров. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал этот шаг актом мести и проявлением «безумия североамериканского империализма». Илон Маск заявил, что применение дальнобойного вооружения может вызвать зеркальный ответ. Тем временем представитель Трампа заявил, что только избранный президент может пересмотреть политику предшественника.
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