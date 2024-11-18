Посол Белоруссии: Решение Байдена по поводу ракет ATACMS ведёт к эскалации
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник заявил, что решение США разрешить Киеву удары ракетами ATACMS вглубь РФ ведёт к эскалации и не может быть никем поддержано. Политик также отметил, что республика всегда выступала за мир.
«Ни один здравомыслящий человек не может поддерживать решение, которое направлено на эскалацию этого конфликта. Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счёте не будут приняты, не могут быть поддержаны никем, кто в здравом рассудке. Безусловно, это негативный фактор, который не несёт мир», — поделился Рогожник.
Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной ракет ATACMS для атак на территории России. В Кремле заявили, что ещё в сентябре российский лидер Владимир Путин ясно донёс позицию Кремля относительно ударов ракетами американского производства по российской территории. К слову, в Минобороны США пока не подтвердили разрешение Киеву. Генеральный секретарь НАТО обвинил РФ в предполагаемых нарушениях воздушного пространства альянса с использованием ракет и беспилотников, при этом не представив совершенно никаких доказательств. По его словам, НАТО уже укрепила свою противовоздушную оборону на восточном фланге и продолжает работу в этом направлении.
ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta