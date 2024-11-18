Посол Белоруссии: Решение Байдена по поводу ракет ATACMS ведёт к эскалации

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник заявил, что решение США разрешить Киеву удары ракетами ATACMS вглубь РФ ведёт к эскалации и не может быть никем поддержано. Политик также отметил, что республика всегда выступала за мир.

«Ни один здравомыслящий человек не может поддерживать решение, которое направлено на эскалацию этого конфликта. Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счёте не будут приняты, не могут быть поддержаны никем, кто в здравом рассудке. Безусловно, это негативный фактор, который не несёт мир», — поделился Рогожник.