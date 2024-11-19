За «‎идиотским» приказом Байдена бить по России разглядели разведку

Разрешение США, Франции и Великобритании бить ракетами вглубь России пока не следует воспринимать всерьёз. Таким мнением поделился военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио «Комсомольская правда» .

«Мы увидим либо ракеты в воздухе, либо официальные заявления, [только тогда этим словам можно придавать значение] », — отметил эксперт.

Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Байден разрешил Киеву бить по России на самом деле

Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Байден разрешил Киеву бить по России на самом деле

По мнению Шурыгина, сейчас приказ Джо Байдена можно рассматривать как мощную компанию, чтобы разведать реакцию России. При этом у нашей страны есть множество вариантов ответа на подобные действия Украины и её союзников.