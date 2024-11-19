За «идиотским» приказом Байдена бить по России разглядели разведку
Эксперт Шурыгин: Приказ Байдена бить вглубь РФ может быть провокацией
Разрешение США, Франции и Великобритании бить ракетами вглубь России пока не следует воспринимать всерьёз. Таким мнением поделился военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио «Комсомольская правда».
«Мы увидим либо ракеты в воздухе, либо официальные заявления, [только тогда этим словам можно придавать значение]», — отметил эксперт.
По мнению Шурыгина, сейчас приказ Джо Байдена можно рассматривать как мощную компанию, чтобы разведать реакцию России. При этом у нашей страны есть множество вариантов ответа на подобные действия Украины и её союзников.
Ожидается, что ВСУ в первую очередь хотят использовать дальнобойные ракеты для атаки Курской области, где украинцы сейчас терпят поражение. И этим киевские власти могут не ограничиться — в радиусе действия ATACMS находятся примерно 250 российских военных объектов, включая 17 авиабаз. В Кремле считают, что Джо Байден перед отставкой решил «подлить масло в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание конфликта. Кроме того, в РФ считают, что подобным шагом президент США подкладывает мину замедленного действия под кресло своего последователя Дональда Трампа. Во время предвыборной гонки республиканец обещал завершить СВО, что явно не устраивает ни Киев, ни администрацию ныне действующего лидера. При этом в команде Трампа уже заявили, что он может пересмотреть решение Байдена.
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