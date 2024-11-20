«Дьявол с любящим сердцем»: Доктор Купитман из «Интернов» объяснил уход из кино
Актёр «Интернов» Вадим Демчог заявил, что потерял интерес к съёмкам в кино
Вадим Демчог. Фото © Кадр из сериала «Интерны» (2010-2016) / Kinopoisk
В последнее время Вадима Демчога, более известного зрителям по роли Ивана Натановича Купитмана в «Интернах», не видно ни в кино, ни в сериалах, и этому есть объяснение. Как признался сам актёр, он потерял интерес к съёмкам и теперь занимается совсем другим.
«Мне неинтересна эта тема [кино и съёмки] сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — заявил он в интервью «Газете.Ru».
При этом Демчог отметил, что продолжает появляться в кадре, но только в качестве ведущего. Артист ведёт шоу «Выживалити», проверяя участников на прочность. В этом проекте ему также пригодились навыки игры на камеру, поскольку там он весьма успешно воплощает роль «дьявола с обнажённым любящим сердцем».
«Все эти хлёсткие фразочки вроде «Моя задача — превратить вас в нелюдей» и «Я сила та, что без числа творит добро, всему желая зла», вся эта провокационная интонация — это ответ на запрос современного мира», — отметил Демчог.
Ранее в центре внимания оказался другой актёр «Интернов» Александр Ильин, сыгравший Семёна Лобанова. Появилась информация о госпитализации артиста. Сообщалось, что ему провели срочную операцию по удалению аппендицита. А чуть позже в НИИ Склифосовского даже поделились, что состояние звезды «Интернов» удовлетворительно. При этом сам Ильин назвал эти новости фейком и в доказательство похлопал себя по животу.