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20 ноября, 08:03

«Дьявол с любящим сердцем»: Доктор Купитман из «Интернов» объяснил уход из кино

Актёр «Интернов» Вадим Демчог заявил, что потерял интерес к съёмкам в кино

Вадим Демчог. Фото © Кадр из сериала «Интерны» (2010-2016) / Kinopoisk

Вадим Демчог. Фото © Кадр из сериала «Интерны» (2010-2016) / Kinopoisk

В последнее время Вадима Демчога, более известного зрителям по роли Ивана Натановича Купитмана в «Интернах», не видно ни в кино, ни в сериалах, и этому есть объяснение. Как признался сам актёр, он потерял интерес к съёмкам и теперь занимается совсем другим.

«Мне неинтересна эта тема [кино и съёмки] сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

Купитман из "Интернов" уверен, что его погром на парковке никто не заметил
Купитман из "Интернов" уверен, что его погром на парковке никто не заметил

При этом Демчог отметил, что продолжает появляться в кадре, но только в качестве ведущего. Артист ведёт шоу «Выживалити», проверяя участников на прочность. В этом проекте ему также пригодились навыки игры на камеру, поскольку там он весьма успешно воплощает роль «дьявола с обнажённым любящим сердцем».

«Все эти хлёсткие фразочки вроде «Моя задача — превратить вас в нелюдей» и «Я сила та, что без числа творит добро, всему желая зла», вся эта провокационная интонация — это ответ на запрос современного мира», — отметил Демчог.

Ранее в центре внимания оказался другой актёр «Интернов» Александр Ильин, сыгравший Семёна Лобанова. Появилась информация о госпитализации артиста. Сообщалось, что ему провели срочную операцию по удалению аппендицита. А чуть позже в НИИ Склифосовского даже поделились, что состояние звезды «Интернов» удовлетворительно. При этом сам Ильин назвал эти новости фейком и в доказательство похлопал себя по животу.

Алёна Зиновьева
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