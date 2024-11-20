«Дьявол с любящим сердцем»: Доктор Купитман из «Интернов» объяснил уход из кино

В последнее время Вадима Демчога, более известного зрителям по роли Ивана Натановича Купитмана в «Интернах», не видно ни в кино, ни в сериалах, и этому есть объяснение. Как признался сам актёр, он потерял интерес к съёмкам и теперь занимается совсем другим.

«Мне неинтересна эта тема [кино и съёмки] сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

При этом Демчог отметил, что продолжает появляться в кадре, но только в качестве ведущего. Артист ведёт шоу «Выживалити», проверяя участников на прочность. В этом проекте ему также пригодились навыки игры на камеру, поскольку там он весьма успешно воплощает роль «дьявола с обнажённым любящим сердцем».