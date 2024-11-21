Песков переадресовал военным вопрос о применении новейшего оружия на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, следует ли Украине ожидать более интенсивного использования новейшего оружия Вооружёнными силами России. Заявление прозвучало на фоне ударов дальнобойными западными ракетами по объектам на территории России.