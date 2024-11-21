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Регион
21 ноября, 09:28
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Песков переадресовал военным вопрос о применении новейшего оружия на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, следует ли Украине ожидать более интенсивного использования новейшего оружия Вооружёнными силами России. Заявление прозвучало на фоне ударов дальнобойными западными ракетами по объектам на территории России.

«Этот вопрос нужно адресовать нашим военным», — отметил Песков во время брифинга для журналистов.

Военный аналитик просчитал три варианта ответа России на удары ATACMS и Storm Shadow
Военный аналитик просчитал три варианта ответа России на удары ATACMS и Storm Shadow

Вооружённые силы Украины задействовали Storm Shadow для ударов по российской территории 20 ноября, но британские власти отказались давать комментарии на этот счёт. Сутками ранее Киев также воспользовался оружейным карт-бланшем из США, атаковав РФ ракетами ATACMS.

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Life.ru

Александр Юнашев
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