Госдума рассмотрит денонсацию соглашения о ядерно-экологической программе

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в России. Документ внесён в нижнюю палату парламента российским кабмином.

«Денонсировать рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации и протокол по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к рамочному соглашению о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации, подписанные в городе Стокгольме 21 мая 2003 года», — указано в документе, который опубликован на сайте нормативно-правовых актов.