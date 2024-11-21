Госдума рассмотрит денонсацию соглашения о ядерно-экологической программе
Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в России. Документ внесён в нижнюю палату парламента российским кабмином.
«Денонсировать рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации и протокол по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к рамочному соглашению о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации, подписанные в городе Стокгольме 21 мая 2003 года», — указано в документе, который опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
Данное соглашение было подписано в 2003 году в Стокгольме. Его участниками являются Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия и другие страны. В рамках договора РФ оказывалось содействие в утилизации списанных атомных подводных лодок, судов атомного технологического обслуживания и создании инфраструктуры для обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Ранее глава государства Владимир Путин утвердил новую редакцию ядерной доктрины. В документ внесли правки из-за давления обстоятельств. Напомним, что за несколько дней до этого США сняли ограничения на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ для ВСУ. Сразу же после этого киевский режим нанёс удары по России.