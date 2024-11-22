Вдова Владимира Лёвкина не сдержала слёз, вернувшись на его могилу

Вдова солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина — Марина Ичетовкина — поделилась видео с могилы мужа в своих социальных сетях. Женщина не смогла сдержать эмоций и расплакалась, вспоминая любимого мужа.

Вдова Лёвкина пришла на могилу мужа. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina

«Так Вовка лежит, его вид… Просто не передать словами, посмотрите сколько венков, там еще, там… Несколько рядов… Мой артист, мой самый любимый муж», — сказала она.

Маруся познакомилась с Владимиром на творческом вечере фан-клуба в 2010 году. Их отношения развивались стремительно, и в 2012 году они поженились. В том же году у пары родилась дочь Ника. Супруги стойки переживали трудности, связанные с болезнью Владимира, и поддерживала друг друга в сложные моменты. Прощание с артистом стало тяжелым испытанием для его семьи.