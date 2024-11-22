Вдова Владимира Лёвкина не сдержала слёз, вернувшись на его могилу
Маруся Ичетовкина и Владимир Лёвкин были образцом крепкой семьи. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina
Вдова солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина — Марина Ичетовкина — поделилась видео с могилы мужа в своих социальных сетях. Женщина не смогла сдержать эмоций и расплакалась, вспоминая любимого мужа.
Вдова Лёвкина пришла на могилу мужа. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina
«Так Вовка лежит, его вид… Просто не передать словами, посмотрите сколько венков, там еще, там… Несколько рядов… Мой артист, мой самый любимый муж», — сказала она.
Маруся познакомилась с Владимиром на творческом вечере фан-клуба в 2010 году. Их отношения развивались стремительно, и в 2012 году они поженились. В том же году у пары родилась дочь Ника. Супруги стойки переживали трудности, связанные с болезнью Владимира, и поддерживала друг друга в сложные моменты. Прощание с артистом стало тяжелым испытанием для его семьи.
Младшая дочь Лёвкина призналась, что не успела попрощаться с отцом. В последний раз, уезжая в больницу, отец обещал вернуться, но этого не произошло. Вдова выразила благодарность друзьям и близким, которые поддерживают их в это трудное время. Она также предупредила о возможных мошеннических сборах средств, подчеркнув, что семья не нуждается в финансовой помощи.
Напомним, Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. В 2003 году у него была диагностирована онкология лимфатической системы. После длительного лечения болезнь отступила, но вернулась спустя несколько лет. Life.ru освещал церемонию прощания с артистом. На похороны пришли нынешние участники группы «На-На», а также бывший солист Павел Соколов. На траурной церемонии присутствовали дочь и жена умершего. 12-летняя Ника со слезами на глазах заявила, что отец уехал в больницу, не прощаясь. Тогда она даже не могла предположить, что видит его в последний раз живым.