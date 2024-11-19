«Он со мной не попрощался»: Младшая дочь расплакалась у гроба солиста «‎На-На» Лёвкина

В Москве проститься с экс-участником группы «На-На» пришли обе его дочери: 31-летняя Виктория от первого брака и 12-летняя Ника от нынешней супруги. Девочки вместе вышли к микрофону во время прощальной церемонии, обнялись и со слезами на глазах рассказали о своих чувствах к отцу. Life.ru публикует видео их совместной речи.

Дочери Владимира Лёвкина. Видео © Life.ru

«У нас были разные отношения с отцом, все это прекрасно знают, но мы очень любили друг друга всегда. Я очень благодарна папе за последние 15 или 12 лет, когда мы смогли воссоединить семью. <...> Я третий день не могу выкинуть из головы слова песни, которые нам напоминают папу: «С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг», — сказала Виктория.

По словам девушки, она смогла забыть все ссоры и теперь слова из песни к кинофильму «Ирония судьбы» будут навсегда напоминать ей о папе. «С любимыми не расставайтесь», — несколько раз тихо произнесла Вика. Затем она уступила микрофон Нике и всё время ободряюще обнимала её. Школьница плакала и рассказала, что отец уехал в больницу не прощаясь, потому что все были уверены в его скорейшем выздоровлении. Девочка добавила, что ещё долго будет примиряться с мыслью, что её любимого человека больше нет.