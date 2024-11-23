Гуф (Алексей Долматов) после концерта в столичном клубе снова отправился в рехаб. К учреждению он прибыл на чёрном мерседесе вместе со своей будущей супругой, пишет SHOT .

Гуф после концерта в столичном клубе снова отправился в рехаб. Видео © Telegram / SHOT

Первой из машины вышла девушка Долматова, затем из мерса с бутылкой колы в руках вылез сам Гуф. На вопросы журналистов музыкант отвечать отказался и невежливо попросил их от него отстать.