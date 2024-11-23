Гуф после концерта в столичном клубе снова отправился в рехаб
Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Гуф (Алексей Долматов) после концерта в столичном клубе снова отправился в рехаб. К учреждению он прибыл на чёрном мерседесе вместе со своей будущей супругой, пишет SHOT.
Гуф после концерта в столичном клубе снова отправился в рехаб. Видео © Telegram / SHOT
Первой из машины вышла девушка Долматова, затем из мерса с бутылкой колы в руках вылез сам Гуф. На вопросы журналистов музыкант отвечать отказался и невежливо попросил их от него отстать.
Напомним, недавно Гуф угодил в скандал: он попал в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где подрался с полицейским. Затем музыкант пытался уговорить врачей отпустить его из реабилитационного центра, чтобы выступить на концертах, пусть даже с электронным браслетом. Медики пообещали выписать артиста, если на его концерте в Москве 22 ноября ничего не случится. В результате концерт состоялся. На нём он выступил с электронным браслетом и анонсировал прощальный тур по России.