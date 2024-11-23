Дмитрию Глуховскому* может грозить дело за нарушение закона об иноагентах

Дмитрию Глуховскому* может грозить новое уголовное дело в России. Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, есть основания для привлечения писателя к ответственности по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».