Дмитрию Глуховскому* может грозить дело за нарушение закона об иноагентах
Дмитрий Глуховский*. Обложка © ТАСС / IMAGO / Hannelore Förster
Дмитрию Глуховскому* может грозить новое уголовное дело в России. Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, есть основания для привлечения писателя к ответственности по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».
ТАСС пишет, что с лета 2023 года Глуховского* четырежды штрафовали по административной статье. Теперь ему могут назначить до двух лет лишения свободы.
Напомним, в октябре 2022 года Глуховский* был включён в список иностранных агентов. В августе 2023-го ему заочно вынесли приговор — восемь лет лишения свободы за фейки о ВС РФ. Позже стало известно, что суд обязал писателя каждый месяц выплачивать 1,2 миллиона рублей в качестве алиментов детям, которые остались с матерью в РФ после его отъезда за границу. Также вскрылись причины внесения писателя в реестр иноагентов. Оказалось, что он получал финансирование из-за рубежа — от организаций из Бельгии, Германии и Австрии.
*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.