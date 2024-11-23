ВСУ атаковали морской порт Бердянска, в городе работает ПВО
Балицкий: Морской порт Бердянска был атакован управляемой ракетой
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале сообщил, что морской порт Бердянска был атакован управляемой ракетой. Удар не повлиял на функционирование объекта, пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, были погашены.
«Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие, работает ПВО, возможны повторные атаки. Нахожусь на связи с оперативными службами», — написал губернатор.
Напомним, в конце октября Украина уже наносила удар по порту в городе, в результате чего пострадали три человека. Школы, детские сады и другие общественные учреждения были закрыты. Власти посоветовали местным жителям оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон. Губернатор публиковал фото атаковавшего Бердянск дрона с посланием ВСУ. В результате атаки киевского режима были повреждены пять многоквартирных домов, два частных дома, один магазин и здание управления социальной защиты населения.