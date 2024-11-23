«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 09:32
5561

ВСУ атаковали морской порт Бердянска, в городе работает ПВО

Балицкий: Морской порт Бердянска был атакован управляемой ракетой

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале сообщил, что морской порт Бердянска был атакован управляемой ракетой. Удар не повлиял на функционирование объекта, пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, были погашены.

«Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие, работает ПВО, возможны повторные атаки. Нахожусь на связи с оперативными службами», — написал губернатор.

Более десяти солдат ВСУ сдались в плен под Великой Новосёлки в ДНР
Более десяти солдат ВСУ сдались в плен под Великой Новосёлки в ДНР

Напомним, в конце октября Украина уже наносила удар по порту в городе, в результате чего пострадали три человека. Школы, детские сады и другие общественные учреждения были закрыты. Власти посоветовали местным жителям оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон. Губернатор публиковал фото атаковавшего Бердянск дрона с посланием ВСУ. В результате атаки киевского режима были повреждены пять многоквартирных домов, два частных дома, один магазин и здание управления социальной защиты населения.

Обложка ©

Wikipedia / Foreman 1982

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar