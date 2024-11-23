ВСУ атаковали морской порт Бердянска, в городе работает ПВО

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале сообщил, что морской порт Бердянска был атакован управляемой ракетой. Удар не повлиял на функционирование объекта, пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, были погашены.